POL-OE: Wohnungseinbrüche in Attendorn und Finnentrop

Ein Tageswohnungseinbruch hat sich zwischen 18:30 und 20:50 Uhr am Freitag (27. Oktober) in der Meisenstraße ereignet. Die Bewohner waren im Restaurant essen und stellten bei der Rückkehr fest, dass Unbekannte währenddessen in ihr Haus eingedrungen waren.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter die Terrassentür auf und betraten anschließend den Wohnbereich. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume. Anschließend verließen sie das Haus. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei konnten die Geschädigten keine Angaben zu entwendeten Gegenständen machen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand Sachschaden im mindestens zweistelligen Eurobereich.

Zudem wurde der Polizei ebenfalls am Freitag (27. Oktober) gegen 20:15 Uhr ein Wohnungseinbruchsversuch in der Fliederstraße in Heggen gemeldet. Die Anwohnerin hatte gegen 08:20 Uhr das Haus verlassen und kehrte gegen 19:50 Uhr zurück. Bei ihrer Rückkehr fand sie Hebelspuren an der Eingangstür vor. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Bei einer Nachschau stellten die Beamten fest, dass es beim Versuch geblieben war. Der entstandene Sachschaden lag im vierstelligen Eurobereich.

Wer sein eigenes Zuhause besser gegen Wohnungseinbrüche sichern möchte, kann sich gerne telefonisch an die Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-6131 wenden oder für weitere Informationen die Internetseite besuchen: https://olpe.polizei.nrw/presse/tag-des-einbruchschutzes-0.

