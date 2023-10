Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gesamtschule

Wenden (ots)

In die Gesamtschule am "Peter-Dassis-Ring" in Wenden sind unbekannte Täter am Samstag (28. Oktober) zwischen 20:45 Uhr und 22:30 Uhr eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Täter über ein Fenster in einen Klassenraum ein und entwendeten daraus private Wertsachen sowie elektronische Gegenstände. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. An dem Gebäude entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

