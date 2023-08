Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Herford (ots)

POL-HF (mmb): Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Samstag (26.08.2023) gegen 04.35 Uhr an der Bahnhofskreuzung. Der 19-jährige Fahrer eines BMW hatte hier im Abbiegevorgang von der Wittekindstraße nach rechts in die Straße Auf der Freiheit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Betonmast einer Straßenbeleuchtung, welcher auf die Gegenfahrbahn kippte und diese versperrte. Der PKW kam auf dem Mittelstreifen zum Endstand. Bei dem Fahrer aus Petershagen wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sein Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen und sichergestellt. Ein Techniker des Bereitschaftsdienstes unterbrach die Stromversorgung, so dass der Laternenmast anschießend von der Straße geborgen werden konnte.

