Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Unbekannte verwüsten Räumlichkeiten

Vlotho (ots)

(sls) Ein großen Schrecken bekam die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Donnerstagnachmittag (24.8.), als sie gegen 14.20 Uhr zu ihrem Haus zurückkehrte. Das Haus an der Steinegge wurde von Unbekannten durchsucht und die Räumlichkeiten verwüstet. Die Geschädigte verließ gegen 7.30 Uhr das Haus und die Täter brachen in der Abwesenheit die Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen.

Anschließend öffneten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Als Diebesgut wurde Bargeld in vier-stelliger Höhe mitgenommen. Nach der Durchsuchung flüchteten die Täter aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung der vorhandenen Spurenlage begonnen und bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell