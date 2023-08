Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat sucht Zettelschreiber- Unfallflucht in Innenstadt

Herford (ots)

(sls) Die Besitzerin eines roten Hyundai Malam stellte am vorletzten Samstag (11.8.) ihr Fahrzeug an der Friedhofstraße in Herford in Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand ab. Als sie dann am vergangenen Mittwoch (16.8.) zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am hinteren linken Bereich ihres Hyundai.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde augenscheinlich der Unfall mit einem anderen Fahrzeug beobachtet, so dass dieser auf einem Zettel das Kennzeichen und das verursachende Fahrzeuge notierte. Anschließend hinterließ er diesen Zettel an der Windschutzscheibe, welcher dann durch die Geschädigte gefunden wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen an der Halteranschrift bereits aufgenommen, ist jedoch noch auf der Suche nach dem Zeugen, der den Hinweiszettel an der Windschutzscheibe hinterlassen hat oder nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8881727.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell