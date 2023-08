Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter durchsucht Fitnessstudio- Bargeld mitgenommen

Enger (ots)

(sls) Kriminalbeamte der Polizei wurden am Mittwochmorgen (23.8.) zu einem Fitnessstudio an der Spenger Straße in Enger gerufen, nachdem es am Abend zuvor zu einem Einbruch gekommen war. Eine Mitarbeiterin des Studios stellte am Morgen fest, dass aus einem Büroraum eine Markenuhr, aus dem Eingangsbereich eine Geldkassette und aus den Solarium-Automaten diverses Kleingeld entwendet wurde. Nach ersten Ermittlungen und Auswertung von Videomaterial betrat eine bislang unbekannte männliche Person gegen 21.45 Uhr den Empfangsbereich des Fitnessstudios. Es ist davon auszugehen, dass sich die Person nach Betriebsschluss gegen 21.30 Uhr einschließen lies, um anschließend die Räume nach Diebesgut zu durchsuchen. Neben der Uhr und der Geldkassette mit etwas Bargeld brach der Unbekannte die Automaten im Solarium auf und nahm das Kleingeld mit. Nachdem er alle Räumlichkeiten durchsucht hatte, flüchtete der Mann durch ein Kellerfenster in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die zuvor im Betrieb des Fitnessstudios eine verdächtige Person oder auch noch am Abend in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

