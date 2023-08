Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Bahnschranken an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (20.8.) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge um etwa 11.45 Uhr eine halb offenstehende Schranke an einem Bahnübergang in der Parkstraße und informierte die Polizei. Die Beamten stellten kurze Zeit später gemeinsam mit einem über eine eingehende Fehlermeldung der Schrankenanlage alarmierten Bahnmitarbeiter fest, dass bisher unbekannte Täter die Schranke manipuliert haben. Der oder die Unbekannten nutzten Baumaterial, das aufgrund von aktuell stattfindenden Bauarbeiten in der Nähe gelagert wurde, um die Kontergewichte von zwei der sechs Bahnschranken zu verkeilen. Für die Dauer der Instandsetzung der Schranken wurde der Bahnübergang durch die Beamten gesperrt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die am Sonntagmittag im Bereich der Parkstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

