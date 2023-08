Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Männer geraten in Herforder Innenstadt aneinander

Herford (ots)

(jd) Ein 31-jähriger Mann aus Bielefeld befand sich gestern (22.8.) in den späten Abendstunden vor einem Lokal in der Kleinen Mauerstraße. Gegen 23.00 Uhr geriet er dort zunächst in eine Auseinandersetzung mit mehreren anderen Personen. Im weiteren Verlauf gingen die bisher unbekannten Männer den 31-Jährigen körperlich an und verletzten ihn durch mehrere Schläge schwer. Zeugen der Auseinandersetzung alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus brachten. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Das Kriminalkommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

