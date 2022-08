Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwächeanfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag steuerte eine 83-jährige Fahrerin in der Bürgeler Straße in Stadtroda ihren Pkw gegen eine Mauer. Die Betroffene gab an, aus Richtung Ruttersdorf-Lotschen kommend, eingangs einer Linkskurve plötzlich unter Kreislaufproblemen gelitten zu haben. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Die Frau wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell