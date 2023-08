POL-HF: Heckscheibe eingeschlagen - Werkzeuge aus Opel entwendet

Löhne (ots) - (jd) Die Abwesenheit der 51-jährigen Eigentümerin nutzten bisher Unbekannte am Sonntag (20.8.) in Löhne, um in ihre Wohnung einzudringen. Die Frau hatte die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Dall gegen 12.00 Uhr verlassen. Als sie um 19.30 Uhr zurückkam, sah sie, dass die Wohnungstür weit offenstand. Diese hatte sie jedoch beim Verlassen des Hauses verschlossen. Nach einer ersten ...

mehr