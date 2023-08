Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrollen - 49-Jähriger zwei Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hiddenhausen/Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle hielten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am vergangenen Mittwoch (16.8.), um 12.41 Uhr einen Renault auf der Diebrocker Straße in Herford an. Am Steuer des Wagens befand sich ein 49-jähriger Hiddenhauser, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt, sowie generell das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge, wurden ihm untersagt. Einen Tag später trafen eben jene Beamten um 12.34 Uhr erneut auf den schon bekannten Renault, hinter dessen Steuer erneut der 49-Jährige saß. Das Auto fuhr auf der Bünder Straße in Richtung Sundern. Der Hiddenhauser setzte seine Fahrt über die Milchstraße und Ziegelstraße fort, ehe er in der Mittelpunktstraße anhielt. Dort nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 49-Jährigen wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Mann muss sich nun unter anderem zweifach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

