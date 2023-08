Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen gesucht - Zwei Personen entwenden 25 Brillengestelle

Bünde (ots)

(jd) Um 11.45 Uhr betraten am vergangenen Donnerstag (17.8.) ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann und seine gleichaltrige Begleiterin die Filiale eines Optikers an der Eschstraße. Während die ca. 165cm große Frau mit einem Mitarbeiter einen Termin vereinbaren wollte, schaute sich der etwa 190cm große Mann im Verkaufsraum um. Als das Gespräch beendet war und der Mitarbeiter sich in den rückwärtigen Teil des Gebäudes begab, nahmen beide 25 Brillengestelle im Wert von rund 2000 Euro an sich und flüchteten. Beide waren zum Tatzeitprunk dunkel gekleidet und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Die Frau trug eine Tasche bei sich, der unbekannte Mann hat einen Bart. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt in der Bünder Innenstadt diese beiden Personen gesehen haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell