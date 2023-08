Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Unbekannte gehen Vater und Sohn an

Bünde/Löhne (ots)

(jd) Ein 62-jähriger Bünder und sein 29-järhiger Sohn hielten sich gestern (20.8.), um 1.15 Uhr auf einem Bürgersteig nahe einer Diskothek an der Holzhauser Straße auf. Ein Taxi, besetzt mit fünf Personen hielt plötzlich vor den beiden Bündern an und die Fahrgäste klopften zunächst mehrfach an die Scheiben. Dann stiegen die Männer aus und schlugen unvermittelt auf den 62-Jährigen und den 29-Jährigen ein, die dadurch beide verletzt wurden. Nachdem die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, leiteten diese umgehend eine Fahndung ein. Einige Zeit später meldete sich dann ein Taxifahrer aus Löhne bei der Polizei, da eine offenbar stark alkoholisierte Gruppe, bestehend aus fünf Männern, nicht die offene Rechnung für die Taxifahrt zahlen wollten. Die Fahrgäste wurden gegenüber dem Taxifahrer aggressiv und schlugen mehrfach gegen das Fahrzeug, wodurch jedoch kein Schaden entstand. An der Koblenzer Straße in Löhne angekommen, wo sich der Taxifahrer zu diesem Zeitpunkt befand, stellten die Beamten fest, dass die Personenbeschreibung der beiden Bünder ebenfalls auf die Beschreibung der Taxi-Kunden zutrifft. Diese befanden sich jedoch nicht mehr vor Ort. Im Nahbereich trafen die Polizeibeamten dann auf zwei Personen, auf denen die besagte Personenbeschreibung zutrifft. Es handelt sich um einen 33-Jährigen und einen 31-Jährigen. Inwieweit die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso die Ermittlungen nach den übrigen Tatverdächtigen. Die Polizei Herford bittet daher mögliche Zeugen, sowohl in Bünde als auch in Löhne, die Angaben zu diesen Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

