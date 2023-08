Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieben - Fahndung mit Foto - Bitte kreisweit veröffentlichen

Kreis Herford (ots)

Die Kriminalpolizei Herford bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei bislang unbekannten Männern. Am Mittwoch den 31.5.2023 stellte die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Löhner Straße in Hiddenhausen fest, dass diverse Kosmetikartikel im Wert von 1.500 Euro entwendet wurde. Bei der anschließenden Überprüfung von Videomaterial konnte ermittelt werden, dass in der Zeit von 16.50 Uhr bis ca. 17.10 Uhr zwei Männer wechselnder Weise die Filiale betraten und diverse Kosmetikartikel in die Bekleidung steckten und ohne zu Bezahlen den Markt verließen. Mit dem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld kann nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus der Überwachungskamera des Drogeriemarktes erfolgen: Wer kennt die beiden Männer auf den Fotos und kann Angaben zu dieser Person machen? Die Bilder zur Fahndung befinden sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW unter

https://polizei.nrw/fahndung/112591

Hinweise nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell