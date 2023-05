Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erneut hoher Schaden durch Enkeltrickbetrug

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch dem 03.05.2023 kam es im Zuständigkeitsbereich der Kriminalinspektion Idar-Oberstein wieder zu einer Vielzahl von sogenannten Schockanrufen durch angebliche Polizeibeamte oder Angehörige. Im Rahmen dieser Anrufe sollen die ausgelösten Schreckmomente der Angerufenen zu betrügerischen Zwecken genutzt werden. Die "Schockanrufer" sind Personen, die am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgaukeln, für das sie in der Folge unter verschiedenen Vorwänden einen hohen Geldbetrag fordern.

Geschildert wird zum Beispiel, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Unfall, mit tödlichem Ausgang, verwickelt gewesen ist und nun sogar Haft drohe. Zur Vermeidung einer Inhaftierung wird von den Angerufenen meist ein Geldbetrag für eine zu leistende Kaution oder Entschädigung des Unfallgegners etc. gefordert. Eine nachträgliche Rückerstattung des Geldbetrages wird hierbei auch teilweise in Aussicht gestellt.

Diese Betrugsmasche wurde nun auch einem 66-jährigen Geschädigten aus Idar-Oberstein zum Verhängnis, welcher nach einem derartigen Anruf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag an einen Abholer übergab.

Zum Abholer sowie dem möglichweise genutzten Fahrzeug, welches insbes. im Bereich Tiefenstein, Alte Poststraße unterwegs gewesen sein dürfte ist folgendes bekannt:

Pkw: dunkelblauer, gepflegter Kleinwagen, vermutlich mit zwei Insassen besetzt. Abholer: kräftigere Statur, etwa 175cm groß. Er hatte schwarze Haare, trug keinen Bart und hatte einen dunkleren Hautteint. Bekleidet war er u.a. mit einem hellbraunen Pullover mit größerer Aufschrift

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten machen können. Sachdienliche Hinweise können dirket an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter dr Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeidienststelle gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell