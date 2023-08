Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte durchsuchen Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Eine 61-jährige Frau aus Spenge kehrte gestern (21.8.), um 11.00 Uhr in ihr Haus in der Waldenburger Straße zurück. Ihr fiel sofort auf, dass ein Element der Terrassentür in einer anderen Stellung stand, als am Morgen. Im Inneren des Hauses stellte die Frau dann fest, dass diverse Räume und Schränke durchwühlt waren und ihre Habseligkeiten auf dem Boden lagen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die Terrassentür gewaltsam geöffnet haben, um in das Haus zu gelangen. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden am Haus wird aktuell im unteren vierstelligen Bereich angegeben. Der Tatzeitraum liegt zwischen 8.30 und 11.00 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Waldenburger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

