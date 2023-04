Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf - Motorhaube zerkratzt

Eisenach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Motorhaube eines in der Weststraße abgestellten PKW VW zerkratzt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Personen im Bereich des Westplatzes, der Werra- oder der Spickenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0090478/2023 zu melden. (mm)

