Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Bisher unbekannte Täter öffnen Wohnung

Löhne (ots)

(jd) Die Abwesenheit der 51-jährigen Eigentümerin nutzten bisher Unbekannte am Sonntag (20.8.) in Löhne, um in ihre Wohnung einzudringen. Die Frau hatte die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Dall gegen 12.00 Uhr verlassen. Als sie um 19.30 Uhr zurückkam, sah sie, dass die Wohnungstür weit offenstand. Diese hatte sie jedoch beim Verlassen des Hauses verschlossen. Nach einer ersten Durchsicht ihrer Wohnung ist mindestens ein Schrank geöffnet und durchsucht worden. Ob und was genau aus der Wohnung entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell