Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Montagvormittag (21.8.) kam es in Herford zu einer gefährlichen Körperverletzung an einer Schule am Wilhelmsplatz. Nach bisherigen Ermittlungen betrat gegen 11.45 Uhr eine männliche, dunkel gekleidete Person mit einer schwarzen Maske die Schule und bewegte sich in Richtung Klassenräume. Der bisher Unbekannte verschüttete zunächst Speiseöl im Flurbereich des Gebäudes und betrat dann einen Klassenraum. Hier beleidigte der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann einen Lehrer, der ihn aufforderte, dies zu unterlassen. Der unbekannte, etwa 170 bis 175cm große Mann verließ das Gebäude und der Lehrer folgte ihm nach draußen.

Nachdem der Geschädigte dem Flüchtenden folgen konnte, setzte dieser kurze Zeit später dann eine reizende Substanz gegen den Lehrer ein. Durch den Reizstoff wurde der Lehrer im Augenbereich schwer verletzt. Anschließend entfernte sich der schlanke Unbekannte, der einen südländischen Phänotypus haben soll, in Richtung Schulwall.

Hinzugerufene Rettungskräfte behandelten zunächst den verletzten 42-jährigen Lehrer vor Ort, ehe er in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Fahndung im Nahbereich nach dem unbekannten Tatverdächtigen verlief negativ.

Anhand von Zeugenaussagen konnte ermittelt werden, dass der Unbekannte im Vorfeld in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt das genutzte Speiseöl gekauft hat. Eine Auswertung des entsprechenden Videomaterials dauert noch an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dieser Person oder auch dem Vorfall in der Schule machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell