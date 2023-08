Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Linz für das Wochenende vom 18.08.23-20.08.23

Neuwied (ots)

Vettelschoß: Am 19.08.23 gegen 23:30 Uhr meldete die Wirtin einer Gaststätte aus Vettelschoß eine randalierende männliche Person in ihren Räumlichkeiten. Vorher sei es zu Körperverletzungsdelikten gekommen. Der 37 jährige Beschuldigte trat dem 48 jährigen Geschädigten ohne Vorwarnung mit dem beschuhten Fuß in den Rücken. Eine weitere 25 jährige männliche Person eilte dem Geschädigten zu Hilfe und drückte den Beschuldigten zur Seite. Als Reaktion warf der Aggressor eine Wodkaflasche nach dem Helfer und traf diesen am Oberkörper. Beide Geschädigte wurden leichtverletzt. Gegen den stark alkoholisierten Beschuldigten wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vettelschoß: Am 20.08.23, um 00:45 Uhr wurde ein weiteres Körperverletzungsdelikt in Vettelschoß, Im alten Hohn, gemeldet. Hier schlug der 57 jährige Beschuldigte seinem bereits schlafenden 27 jährigen Bekannten mehrmals auf den Kopf. Der Geschädigte trug ein blutendes Ohr davon und klagte über Kopfschmerzen. Aufgrund dessen wurde er mittels Rettungsdienst ins Linzer Krankenhaus verbracht. Gegen den alkoholisierten Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

