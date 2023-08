Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 18.-20.08.2023

Neuwied (ots)

Neuwied - Am Freitag, den 18.08.2023, führte eine Streife der PI Neuwied um 12.30 Uhr eine Verkehrskontrolle im Industriegebiet Neuwied durch. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, ein 22 Jahre alter Mann aus Polen, keinen Führerschein mitführte. Im Zuge der Kontrolle räumte der Mann schließlich ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuwied - Am Freitag, den 18.08.2023, kam es in Neuwied in der Wirtgenstraße im Zeitraum von 06.55 Uhr bis 13.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Renault Megane und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es ebenfalls am Freitag, 18.08.2023, in Neuwied in der Straße "Am Güterbahnhof". Hier wurden im Zeitraum zwischen 13.50 Uhr und 20.40 Uhr zwei geparkte Fahrzeuge (ein Mini und ein Smart) stark beschädigt. Auch in diesem Fall werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen.

Neuwied ST Engers - Am Abend des 18.08.2023 meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei Neuwied einen Roller, der durch mehrere Jugendliche ohne Kennzeichen durch Engers gefahren werde. Das Fahrzeug wurde schließlich in der Stefanstraße aufgefunden. Die ebenfalls angetroffenen Jugendlichen stritten ab, mit dem Roller gefahren zu sein. Aufgrund der Gesamtsituation dürfte dies Schutzbehauptungen sein. Da der Roller Anzeichen für illegale Manipulationen aufwies wurde er zwecks der Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Die Jugendlichen werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz verantworten müssen.

Neuwied - Am Freitag, den 18.08.2023, kam es in Neuwied an der Einmündung der Bismarckstraße in die Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier übersah die 53jährige Unfallverursacherin aus dem vorderen Westerwald den Pkw einer 43jährigen Neuwiederin und nahm ihr die Vorfahrt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Neuwied - Im Zeitraum zwischen Freitag, 18.08.2023, 22.00 Uhr, und Samstag, 19.08.2023, 06.00 Uhr, kam es in Neuwied im Raiffeisenring zum einem Einbruch in eine dortige Zahnarztpraxis. Der oder die Täter brachen die Haupteingangstür auf und entwendeten eine Bargeldkasse aus den Praxisräumen. Durch die eingesetzten Beamten konnten Spuren gesichert werden. Personen, denen im besagten Bereich etwas verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neuwied - Am Samstag, 19.08.2023, nahmen Beamte der PI Neuwied gegen 18.00 Uhr eine Körperverletzungsanzeige in der Fürst-Friedrich-Karl-Straße auf. Dabei wurde festgestellt, dass einer der Beteiligten zuvor mit einem Pkw gefahren ist. Da der 26jährige Mann aus Aachen drogentypische Beweisanzeichen aufwies wurde ein freiwilliger Test durchgeführt, der positiv auf THC verlief. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Neuwied - In der Nacht von Samstag, 19.08.2023, auf Sonntag, 20.08.2023, meldeten aufmerksame Zeugen der PI Neuwied gegen 00.00 Uhr eine gestürzte Fahrradfahrerin in der Langendorfer Straße in Neuwied. Die Frau sei gegen einen geparkten Pkw gefahren und dann mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Hierbei wurde die 41jährige Frau aus Neuwied leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten stellten zudem fest, dass die Frau erheblich alkoholisiert war, ein Test ergab einen Wert von 1,37 Promille. Der ebenfalls anwesende 43jährige Ehemann der Frau kam auf stolze 1,72 Promille, auch er war zuvor Fahrrad gefahren. Beiden Personen wurden Blutproben entnommen.

