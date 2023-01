Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schneefälle und glatte Fahrbahnen führten zu Verkehrschaos und Unfällen

Adenau (ots)

Seit 14 Uhr kam es im Kreis Ahrweiler, so auch im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau, zu teils starken und lang andauernden Schneefällen. Auf sämtlichen Straßen in der Verbandsgemeinde Adenau kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Stark betroffen war auch die B 412 bei Kempenich. Hier kamen sowohl Lkw als auch mehrere Pkw zum Stillstand, sodass es kein Vorankommen mehr gab. Die Beamt*innen der Polizeiinspektion Adenau mussten am Nachmittag zu mehr als 10 Verkehrsunfällen ausrücken. Glücklicherweise bleib es meist bei Sachschäden. Auf der L 10 bei Honerath kam ein Pkw auf glatter Fahrbahn von der Straße ab und überschlug sich. Hierbei wurden zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt, welche durch die Feuerwehr aus diesem befreit und zum Glück auch nur leicht verletzt wurden. Es konnte festgestellt werden, dass trotz vorausgesagter Schneefälle und Winterwetter immer noch Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge mit Sommerreifen führten. Die Fahrzeugführer erwarten nun Bußgelder in Höhe von 60 bis 120 Euro. Durch den Schneefall kam es ferner rund um den Nürburgring zu gefährlichen Fahrmanövern durch sogenannte Drifter. Die Polizeikräfte führten auch hier Kontrollen durch, festgestellte Verstöße wurden konsequent geahndet und es wurden Platzverweise ausgesprochen.

