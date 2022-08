Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Verkehrsschildes

Steinalben (ots)

Zwischen 14.00 Uhr des 10.08.22 und 10.00 Uhr des 11.08.22 kam es im Bereich der Friedhofstraße/Lindenstraße in Steinalben zu einem Diebstahl eines Verkehrsschildes. Es handelt sich hierbei um ein Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung "Tempo 30". Das Verkehrszeichen war nicht gegen Wegnahme besonders gesichert und lag noch zwecks korrekter Anbringung am Folgetag auf der Seite der Straße. Es war folglich noch nicht geltend für den Straßenverkehr an einer Vorrichtung angebracht. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 100 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell