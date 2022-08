Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Innerhalb kurzer Zeit: Unbekannte stehlen am helllichten Tag Autokennzeichen, montieren sie am eigenen Pkw und begehen Tankbetrug

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, den 09.08.2022, kam es zwischen 19:15 Uhr und 19:31 Uhr im Stadtgebiet zu einem Kennzeichendiebstahl und einem anschließenden Tankbetrug. Zwei bislang unbekannte, männliche Täter demontierten an einem grünen Ford Ka, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Sauerbruchstraße abgestellt war, beide amtliche Kennzeichen mit ZW-Kennung und befestigten diese unmittelbar danach an einem dunklen Renault Clio. Kurz darauf tankten sie an der Calpam-Tankstelle in der Dinglerstraße für über 86 Euro Diesel und fuhren ohne zu bezahlen vom Tankstellengelände in Richtung Niederauerbach weg. Der Tankbetrug konnte von einem derzeit unbekannten Tankstellenkunden beobachtet und an das Tankstellenpersonal gemeldet werden. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet insbesondere diesen Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Außerdem wird um weitere Zeugenhinweise zu den beiden Taten gebeten. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell