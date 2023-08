Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Wilhelm-Leuschner-Straße

Am Güterbahnhof

Neuwied (ots)

In der Zeit vom 18.08.2023 13.50h bis 20.40h hatten die beiden Geschädigten ihre PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Güterbahnhof an der Ecke Wilhelm-Leuschner-Straße geparkt. In diesem Zeitraum sind beide Fahrzeuge an der jeweiligen Fahrerseite beschädigt worden. Entsprechende Hinweise werden an die PI Neuwied erbeten.

