Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hövels - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Hövels (ots)

Am 17.08.2023, gegen 16:20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrer mit seinem Motorrad die L 279 aus Niedergüdeln kommend in Richtung Katzwinkel (Sieg). Auf einem geraden Streckenabschnitt überholte der Kradfahrer ein vorausfahrendes Fahrzeug und scherte vor einer scharfen Kurve wieder nach rechts ein. Da der Fahrer einen Defekt am Gashebel bemerkte, bremste er das Krad scharf ab und verlor daraufhin die Kontrolle über das Gefährt. In der Folge stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht; am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

