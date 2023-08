Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mann tritt Außenspiegel ab

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 17.08.20323 wurde gegen 06:30 Uhr gemeldet, dass ein Mann an einem Fahrzeug in der Heddesdorfer Straße den Außenspiegel abgetreten habe. Der Mann konnte gestellt werden. Der Beschuldigte sprach kein Deutsch und konnte keine Ausweisdokumente vorweisen. Die Identität konnte auf der Dienststelle festgestellt werden, es handelte es sich um einen 38 jährigen Mann aus Frankreich. Es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und er wurde aus der Maßnahme entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell