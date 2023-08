Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in Neitersen

Neitersen (ots)

Am Donnerstag, den 17.08.2023, gegen 10:05 Uhr, ereignete sich auf der B256 in der Höhe der Einmündung Schöneberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 81-jährigen Motorradfahrer und einer 35-jährigen Autofahrerin. Das Motorrad befuhr die B256 aus Richtung Neitersen kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Der PKW befuhr die Gegenrichtung und beabsichtigte nach links auf die K12 in Richtung Schöneberg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwerstverletzt mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Neben der Polizei war noch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen sowie die Straßenmeisterei Altenkirchen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B256 in diesem Abschnitt für ca. dreieinhalb Stunden vollgesperrt. Aufgrund der Baustelle in Weyerbusch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell