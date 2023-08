Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Unkel (ots)

Am Mittwochabend erschien ein Lkw-Fahrer aus Linz bei der Polizeiinspektion in Linz und erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auf der A 59, Gemarkung Bonn in Fahrtrichtung Linz. Er 61-jährige Fahrer aus Linz schilderte, dass er bei einem Überholvorgang von einem überholenden Pkw beim Einscheren geschnitten worden sei, der Pkw touchierte hierbei das Führerhaus. Anhand der Angaben des Geschädigten konnte der Verursacher in Unkel ausfindig gemacht werden. An dem Pkw des 29-jährigen Mannes wurden korrespondierende Schäden festgestellt.

