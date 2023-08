POL-PDNR: Wissen (Sieg)- Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Belgien die L 257 aus Richtung Hausen kommend in Fahrtrichtung Bad Hönningen. In einer scharfen Rechtskurve verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt, an dem Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen ...

