Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pilzsammler löst Großeinsatz der Polizei aus

Marienhausen (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:10 Uhr wurden der Polizei Straßenhaus durch unabhängige Zeugen zwei verdächtige Personen in einem Waldstück bei Marienhausen gemeldet. Zudem stehe in unmittelbarer Nähe ein Transporter auf einem Waldweg, der vermutlich zu den Personen gehöre. Aufgrund der völlig unklaren Lage wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften der Polizei angefahren. Unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Eine Person konnte dann schließlich durch die Besatzung des Hubschraubers ausfindig gemacht werden, als sie im bewaldeten Gebiet in den besagten Transporter stieg und diesen in Bewegung setzte. Bei Erkennen der Polizeikräfte verließ die Person das Fahrzeug wieder, konnte aber durch die Beamten gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Mann aus der VG Dierdorf im Wald unberechtigt größere Mengen Pfifferlinge gesammelt hatte. Neben dem Korb mit Pfifferlingen konnten bei ihm noch mehrere Hieb- und Stoßwaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem stand der 39-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde in der Folge zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine zweite Person konnte nicht angetroffen werden.

