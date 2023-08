POL-PDNR: Sachbeschädigung an Grillhütte Harschbach

Rheinbrohl (ots) - Am Dienstag, 15.08.2023 gg. 22:31 Uhr wurde die Polizei Linz a. R. durch die Rettungsleitstelle Montabaur darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Kehrstraße 94 in Rheinbrohl zu einer Rauchentwicklung gekommen war und die Feuerwehr verständigt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass die Wohnungsinhaberin Fett oder Öl in einer Pfanne überhitzt haben dürfte, wodurch dieses in Brand geriet. ...

