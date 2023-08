Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schrottsammler kontrolliert

Vettelschoß (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion, nach einem Zeugenhinweis, einen Sprinter, welcher in der Straße Am Walde als Schrottsammler unterwegs war. Die Kontrolle ergab, dass der 32-jährige Fahrer aus Wesseling keine gültige Genehmigung vorzeigen konnte. Im Laderaum wurden Metallgegenstände festgestellt, weiterhin fanden die Beamten einen verbauten Lautsprecher im Motorraum. Dem Mann wurde die weitere Sammlung untersagt und er musste das gesammelte Metall auf der Mülldeponie abladen. Die Polizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

