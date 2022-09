Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim

Friedberg: Entwendeter Lastwagen lokalisiert

Zivilfahnder nehmen zwei Tatverdächtige fest

Bischofsheim / Friedberg (ots)

Nach dem Diebstahl eines Lastwagens in der Nacht zum Donnerstag (wir haben berichtet) haben Zivilfahnder am späten Aabend zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl der Zugmaschine, die seit 17 Uhr am Vorabend in der Straße "Neben dem Mühlweg" geparkt war. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kripo konnte das Fahrzeug, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren, in Friedberg lokalisiert werden. Zivilfahnder der Polizeidirektion Bergstraße nahmen schließlich gegen 23.15 Uhr zwei 32 und 35 Jahre alte Männer vorläufig fest, als sie mit dem gestohlenen Lastwagen wegfahren wollten. Die Festgenommenen, die nach derzeitigen Erkenntnissen in Butzbach gemeldet sind, kamen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen in eine Gewahrsamszelle. Sie müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5332892

