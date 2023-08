Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Etzbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.08.2023, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 17.08.2023, 06.30 Uhr, kam es in Etzbach, Industriepark, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Täter den Rollladen eines Baucontainers auf. Das dahinter liegende Fenster wurde nicht angegangen. Die Täter gelangten somit nicht in den Container. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

