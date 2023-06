Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt/Autobahn 5: Zu lautes Motorrad ruft Polizei auf den Plan

Eberstadt/Autobahn 5 (ots)

Am späten Mittwochabend (14.6) konnte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen gegen 22:15 Uhr auf der Autobahn 5, zwischen Eberstadt und Seeheim, ein Kraftrad wahrnehmen, das aufgrund seiner außerordentlichen Lautstärke auffiel.

Zur Verhinderung der weiteren Nutzung und Ermittlung der Ursache der Lautstärke stellten die Polizisten das Motorrad sicher und übergaben es der Verkehrsinspektion Darmstadt. Durch die Begutachtung wurde festgestellt, dass der Katalysator unzulässig entfernt und ein Motorsport-Schalldämpfer montiert wurde.

Die nachfolgende Messung der Lautstärke ergab bei Messdrehzahl einen Wert von 112 Dezibel, was bei erlaubten 78 einer Überschreitung von 29 Dezibel und damit der 8-fachen wahrgenommenen Lautstärke entspricht. Bei höheren Drehzahlen erreichte das Kraftrad Lautstärken von bis zu 123 Dezibel, was in etwa der Lautstärke eines startenden Düsenflugzeuges entspricht und (ohne Schutz) bereits zu Gehörschäden führen kann.

Den Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen erloschener Betriebserlaubnis infolge der utopischen Lautstärke. Das Kraftrad wird außer Betrieb gesetzt.

