Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer beleidigt Polizisten

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Oberlöh in Linz. Passanten hatten der Polizei einen auffälligen Mann in einem Garten gemeldet. Vor Ort konnte der 26-jährige Mann angetroffen werden, welcher sofort verbal aggressiv gegen die Beamten vorging. Während den ersten polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten. Bei dem Versuch der Ingewahrsamnahme trat er gegen einen geparkten Pkw und gegen den Funkstreifenwagen der Polizei. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes musste der Mann in eine Fachklinik verbracht werden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

