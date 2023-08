Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Betzdorf für das Wochenende 18. - 20.08.23

Betzdorf (ots)

Daaden: Am Freitagabend konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Saynische Straße, bei einem Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Brachbach: Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde bei einem in der Hofeinfahrt abgestellten VW Touran in der Büdenhölzer Straße, dass Spiegelglas des rechten Außenspiegels wie auch die rechte Nabenabdeckung der vorderen Alufelge, durch einen unbekannten Täter, entwendet. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 / 926-0

Niederfischbach: Am Samstag begann die traditionelle "Föschber Kirmes". Bei sommerlichen Temperaturen herrschte ein sehr hohes Besucheraufkommen. Insgesamt verlief der Auftakt recht harmonisch ab. Trotzdem mussten durch die Polizei zwei Körperverletzungsdelikte, eine Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten und ein Handydiebstahl aufgenommen werden. Die Polizei bittet darum, dass mit dem PKW anreißende Besucher, sich an das eingerichtete absolute Halteverbot in den entsprechenden Zonen halten, da es sich dabei um Rettungswege bzw. um Buswendemöglichkeiten des Linienverkehrs handelt. Gleiches gilt auch für den Bereich der Araltankstelle. Entsprechende Parkverstöße werden durch das Ordnungsamt konsequent verfolgt und es muss damit gerechnet werden, dass Fahrzeuge zu Lasten der Halter kostenpflichtig abgeschleppt werden.

