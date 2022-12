POL-GT: Scheunenbrand in Loxten

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde in der Mittwochnacht (07.12., 03.05 Uhr) über verdächtige Beobachtungen bei einer Firma an der Carl-Miele-Straße informiert. Die eingesetzten Beamten stellten am Gebäude ein eingeschlagenes Fenster fest. Kurz darauf flüchtete ein bislang unbekannter Täter aus dem Gebäude in Richtung Benzstraße, nachdem er die Polizeikräfte erblickte. Eine ...

mehr