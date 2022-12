Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch - Polizeikräfte überraschen Täter

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde in der Mittwochnacht (07.12., 03.05 Uhr) über verdächtige Beobachtungen bei einer Firma an der Carl-Miele-Straße informiert. Die eingesetzten Beamten stellten am Gebäude ein eingeschlagenes Fenster fest. Kurz darauf flüchtete ein bislang unbekannter Täter aus dem Gebäude in Richtung Benzstraße, nachdem er die Polizeikräfte erblickte.

Eine sofortige Fahndung nach der Person verlief negativ. Es handelte sich um ca. 30 - 40 jährigen Mann mit südeuropäischem Aussehen. Er war bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und einer Mütze.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Hinweise zu dem Einbrecher geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell