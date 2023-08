POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkohol

Neuwied (ots) - In der Zeit vom 18.08.2023 13.50h bis 20.40h hatten die beiden Geschädigten ihre PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Güterbahnhof an der Ecke Wilhelm-Leuschner-Straße geparkt. In diesem Zeitraum sind beide Fahrzeuge an der jeweiligen Fahrerseite beschädigt worden. Entsprechende Hinweise werden an die PI Neuwied erbeten. ...

mehr