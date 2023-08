Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad - 18-jähriger Herforder bei Unfall verletzt

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern (22.8.) ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Herford leicht verletzt. Eine 33-jährige Herforderin fuhr um 20.20 Uhr auf der Dieselstraße und bog nach links in die Diebrocker Straße ab. Hier beabsichtigte sie, ihren Dacia zu wenden, um zurück auf die Dieselstraße zu fahren. Gleichzeitig fuhr der 18-jährige Herforder mit seiner Yamaha auf der Diebrocker Straße in Richtung Innenstadt. In dem Moment, in dem er sich auf Höhe der Einmündung Diebrocker Straße / Dieselstraße befand, bog die 33-Jährige ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der 18-Jährige verletzt wurde. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

