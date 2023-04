Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Auch die virtuelle Liebe macht blind

Edenkoben (ots)

18.000 Euro hat ein 72 Jahre alter Mann verloren, weil er sich über eine Online-Partnerbörse in eine junge Frau verliebt hatte. Der Mann lernte über das Internet die 42 Jahre alte Französin kennen, die ihm vorgaukelte, 1,2 Millionen Euro von ihrem verstorbenen Vater geerbt zu haben. Um an das Geld zu kommen, müsse sie einen Rechtsanwalt sowie eine Versicherungsgesellschaft bezahlen. Der 72-Jährige überwies ihr daraufhin verschiedene vierstellige Geldbeträge. Nachdem sie endlich ihr Kommen mitgeteilt hatte, kam es bei Paris zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall, weshalb sie wegen der Untersuchungshaft erneut um eine Geldüberweisung bat. Inzwischen bemerkte der Mann, dass er Opfer eines Betrugs war und erstatte Strafanzeige. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei warnt: Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalen Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder aber auch in sozialen Netzwerken sind die Scammer auf der Suche nach potentiellen Opfern. Ist ein Kontakt erst mal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeiten überhäuft - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell