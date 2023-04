Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Kind bei Unfall verletzt

Leimersheim (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr gestern Mittag die Untere Hauptstraße in Leimersheim. Im Kurvenbereich rannten unvermittelt zwei Kinder im Alter von 6 und 9 auf die Straße. Trotz guter Reaktion wurde der 6-Jährige leicht erfasst und dabei am Fußgelenk verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus.

