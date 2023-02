Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld +++ Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen +++ Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuckstücke +++ Gegen geparkte Autos gekracht und überschlagen

Wiesbaden (ots)

1. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 31.01.2023,

(pl)Am Mittwoch haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Wiesbaden mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon begannen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage und schilderten etwas von einem verlorengegangenen Handy, weshalb sie nun dringend Bargeld für die Beschaffung eines neuen Handys benötigen würden. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Autoaufbrecher unterwegs - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden, Nordost, Nerotal und Eberleinstraße, 30.01.2023 bis 31.01.2023,

(pl)In Wiesbaden-Nordost haben Autoaufbrecher zwischen Montag und Dienstag ihr Unwesen getrieben, die es bei mindestens drei geparkten Fahrzeugen auf Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die Täter brachen in die Innenräume zweier Mini Cooper und eines Mercedes ein. Während sie dann aus dem Mercedes das Lenkrad ausbauten, ließen sie aus den anderen beiden Fahrzeugen jeweils das festinstallierte Navigationsgerät und das Tachometer mitgehen. Die betroffenen Pkw waren im Bereich Nerotal und Eberleinstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuckstücke, Wiesbaden-Bierstadt, Wallauer Straße, 31.01.2023, 13.00 Uhr bis 19.50 Uhr,

(pl)Einbrecher haben am Dienstag eine Erdgeschosswohnung in der Wallauer Straße in Bierstadt heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 13.00 Uhr und 19.50 Uhr ein Fenster der betroffenen Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke. Mit der Beute ergriffen die Einbrecher dann unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Gegen geparkte Autos gekracht und überschlagen, Wiesbaden, Aarstraße, 01.02.2023, 07.20 Uhr

(pl)Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen in der Aarstraße gegen zwei geparkte Autos gekracht und hat sich anschließend mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 53-Jährige war gegen 07.20 Uhr mit seinem VW Caddy von Taunusstein kommend auf der Aarstraße in Richtung Wiesbaden Mitte unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit zwei geparkten Pkw zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW Caddy und kam auf der Seite zum Liegen. Der leichtverletzte Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Aarstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

5. Schwerverletzt nach Unfall auf A 643, Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Dienstag, 31.01.2023, 21:00 Uhr,

(wie) Am Dienstagabend wurde eine Frau bei einem Unfall auf der A 643 bei Wiesbaden schwer verletzt. Die 32-Jährige befuhr mit einem Nissan die Autobahn von Wiesbaden kommen in Richtung Mainz. Am Schiersteiner Kreuz beabsichtigte sie auf die A 66 in Richtung Rüdesheim abzufahren. Hierzu fuhr sie auf die Abbiegespur und übersah dabei offensichtlich den dort langsamer fahrenden LKW, der von einem 42-Jährigen gesteuert wurde. Die 32-Jährige fuhr auf den Anhänger des LKW auf und wurde bei der Kollision schwer verletzt. Sie musste nach erster Behandlung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Nissan wurde abgeschleppt, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 5.000 EUR.

6. Bei Auffahrunfall verletzt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Dienstag, 31.01.2023, 07:30 Uhr,

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Wiesbaden wurde am Dienstagmorgen eine Frau verletzt. Ein 40-Jähriger befuhr mit einem Suzuki die A66 von Rüdesheim kommend in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Biebrich stockte der Verkehr und die vorausfahrenden Fahrzeuge verlangsamten ihre Fahrt. Dies bemerkte der 40-Jährige offenbar zu spät und prallte gegen das Heck eines Audi, der von einer 35-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Aufprall wurde die 35-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau nach erster Untersuchung in ein Krankenhaus. Den Suzuki musste ein Abschleppdienst von der Autobahn entfernen. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 EUR.

