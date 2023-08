Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Jugendzentrum - Unbekannte entwenden mehrere Spielekonsolen

Kirchlengern (ots)

(jd) Zu einem Einbruch in einem Jugendzentrum an der Straße In der Mark kam es am vergangenen Wochenende. Am Montag (21.8.) stellte ein Mitarbeiter fest, dass ein neben der Eingangstür befindliches Fenster Risse im Rahmen aufwies, zudem war eine weitere Fensterscheibe gesprungen. Als der Mann das Gebäude weiterhin inspizierte bemerkte er eine stark beschädigte Terrassentür. Im Inneren des Gebäudes fanden sich an mehreren Innentüren, die unter anderem zu Büroräumen führen, ähnliche Beschädigungen vor. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten im Gebäudeinneren daraufhin mehrere Schränke und nahmen unter anderem eine X-Box, eine Playstation, eine Nintendo Switch sowie einen Laptop an sich. Nach ersten Ermittlungen ist die Internetverbindung einer Spielekonsole am Sonntag (20.8.), um 4.26 Uhr unterbrochen worden. Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende, insbesondere in der Nacht zu Sonntag, im Bereich der Straße In der Mark etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford unter 05221/8880 in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

