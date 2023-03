Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Waldsee/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Im Laufe des vergangenen Mittwochs führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zahlreiche Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt durch. Hierbei konnten unter anderem acht Gurtverstöße, fünf Handyverstöße sowie mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich der "Auf der Au" in Waldsee festgestellt und geahndet werden. Negativer Spitzenreiter der Messung war bei erlaubten 50 km/h gemessene 78 km/h. Diesen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, einen Punkt sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Mit einer deutlich höheren Strafe muss ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Römerberg rechnen. Bei diesem waren im Rahmen einer Kontrolle in der Bahnhofstraße in Schifferstadt drogentypische Auffälligkeiten festgestellt worden. Ein freiwilliger Drogentest verlief jedoch negativ. Da aus dem Inneren seines Fahrzeuges der Geruch von Marihuana festgestellt werden konnte, erfolgte im Anschluss die Durchsuchung des Fahrzeuges als auch des 19-jährigen, da dieser den Fahrzeugschlüssel nicht herausgeben wollte. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte schließlich in der Unterhose eine aufgerissene leere Tüte mit ClearUrin (Kunsturin zur Vermeidung positiver Drogenschnelltests) aufgefunden werden, was den negativen Vor-Test erklären konnte. Darüber hinaus wurde im Fahrzeug Cannabis in zweistelliger Grammzahl aufgefunden. Im Anschluss erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ein 51-jähriger aus Altrip wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Speyerer Straße in Altrip kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten auch bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Da ein Drogen-Vortest nicht möglich war, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ein solches Verfahren, allerdings wegen des Genusses von Alkohol, kommt auch auf einen 42-jährigen aus Waldsee zu. Bei diesem wurde im Zusammenhang eines anderen Sachverhaltes in Dannstadt-Schauernheim Alkoholgeruch festgestellt. Da er selbst angab, kurz zuvor mit seinem Pkw zu der Örtlichkeit gefahren zu sein, wurde vor Ort ein Atem-Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab schließlich einen Wert von 0,61 Promille. Zur Bestimmung des genauen Alkoholwertes wurde dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

