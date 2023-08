Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebe nehmen Kosmetik mit- Kühltasche als Transportmittel

Kirchlengern (ots)

(sls) Der Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Kirchlengern im Obrock, fielen am Mittwochabend (23.8.) zwei männliche Personen auf, die mit einer offensichtlich befüllten Kühltasche den Markt in unbekannte Richtung verließen. Ihr kam die Situation komisch vor, weil sie bereits kurze Zeit zuvor aus einem anderen Markt in Löhne darauf aufmerksam gemacht wurde, dass zwei Männer diverse Kosmetikartikel entwendeten und für den Transport ebenfalls eine Kühltasche benutzten. Da sie den beiden herauseilenden Männern nicht folgen konnte, kontrollierte die Mitarbeiterin den eigenen Kosmetikbereich und stellte mehrere entwendete Gesichtscremen im Wert von über 700 Euro fest. Nach ersten Ermittlungen wurde eine Mitarbeiterin von einem der Männer durch Fragen nach anderen Produkten im hinteren Bereich des Marktes abgelenkt, so dass die zweite Person die Kosmetikartikel unbemerkt in die Kühltasche stecken konnte. Beide verließen anschließend sofort den Markt.

Auch nach Benachrichtigung der Polizei konnten die beiden Flüchtenden nicht mehr im Nahbereich angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Herford hat mit den Ermittlungen begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die die beiden Männer beobachtet haben.

Einer der Männer ist ca. 25-30 Jahre alt mit normaler Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und einen Kinnbart. Auffällig war ein schwarzes T-Shirt mit großem weißen Aufdruck und dunkler Hose. Die zweite Person war gleichen Alters und mit kräftiger Statur. Er hatte ebenfalls kurze dunkle Haare und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise zu den Personen mit Kühltasche werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell