Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen an mehreren geparkten PKW

Bitburg (ots)

Am 04.12.2022 gegen 03:00 Uhr kam es in Bitburg in den Straßen "Görenweg" und "Auf Paulskreuz" zu mutwilligen Sachbeschädigungen an bislang mindestens 6 geparkten Fahrzeugen. Hierbei hat der Täter gegen die Fahrzeuge und deren Außenspiegel getreten. Entsprechenden Spuren wurden an den beschädigten Fahrzeugen gesichert. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angetroffen werden.

Zeugen und ggf. weitere Geschädigte der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell