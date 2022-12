Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: doppelter Unfall

Gerolstein (ots)

Am 04.12.2022 gegen 01:20 Uhr befuhren ein 19-jähriger Fahrzeugführer und eine 24-jährige Fahrzeugführerin, beide aus der VG Gerolstein, mit ihren Fahrzeugen die Straße "Am Auberg" in Gerolstein in entgegengesetzter Richtung.

Aufgrund beiderseitigen Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge.

Nachdem man die Fahrbahn freimachen wollte und die Fahrzeuge am Fahrbahnrand einparkte, stieß der 19-Jährige beim Einparken sodann auch noch gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten, bis dahin unbeteiligten, Personenkraftwagen und beschädigte diesen leicht.

Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell